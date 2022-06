Șase muncitori au fost grav răniți, după ce scena pe care o montau s-a prăbușit peste ei VIDEO

Șase muncitori au fost grav răniți atunci când scena festivalului „O Son do Camiño” s-a prăbușit în timp ce era montată, la Santiago de Compostela, în Spania.

Autoritățile locale, care organizează festivalul, spun că prăbușirea s-a produs în jurul orei 12.30 ca urmare a unor eroriflate în curs de investigare. Incidentul a fost catalogat drept accident de muncă.

Ads

Unul dintre cei patru răniți a ajuns la spital în stare critică. 20 de muncitori lucrau la asamblarea structurii metalice a scenei, scrie Cadena SER.

Primăria a anunțat că, la locul accientului, au intervenit pompierii din Santiago, Poliția Națională și Serviciul de urgență.

Festivalul muzical este programat pentru perioada 16-18 iunie la Monte do Gozo (Santiago de Compostela). Printre artiștii confirmați se numără The Chemical Brothers, C. Tangana, Sebastián Yatra, Lola Índigo și Liam Gallagher.