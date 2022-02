Poliția a descoperit în tahograful camionului implicat în accidentul cu șapte morți produs miercuri, 2 februarie, în județul Iași un card de identitate care nu aparținea șoferului.

Șoferul camionului, tânărul de 30 de ani pe nume Radu Andrei care a decedat în accident, avea în aparatul care înregistrează distanța parcursă într-un interval de timp cardul fiului primarului din Dumeşti, localitatea ieșeană din care proveneau amândoi.

La mijloc ar fi un subterfugiu folosit în masă în România, conform oamenilor implicați în domeniu. Mulți șoferi profesioniști ar recurge la această metodă pentru a încălca legea și a câștiga mai mulți bani.

În mod normal, un şofer profesionist are voie să conducă, efectiv, maximum 180 de ore lunar. În restul timpului, acesta poate lucra la societatea care l-a angajat, însă nu poate conduce. Folosirea altei identități prelungește ilegal intervalul de timp petrecut la volan.

Camionul implicat în accident aparținea firmei trecute pe numele fiicei primarului din Dumești, o societate pe nume Agro Trans.

Autovehiculul era folosit pentru transportul materialului provenit de la o balastieră către un alt punct din județul Iași. În mod normal, șoferul putea face două curse zilnic pentru a se încadra în intervalul de 9 ore. Folosirea altui card îi permitea să ajungă la trei curse zilnic, care îi aduceau un plus de 100 de lei în fiecare zi lucrată.

Pentru a face acest lucru posibil, tânărul șofer petrecea mult peste 12 ore zilnic la volan, se trezea cu noaptea în cap și gonea dis-de-dimineață pe șosele pentru a evita filtrele Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).

Ar exista foarte mulți şoferi care iau carduri de la colegi pentru o a treia cursă, pentru bani în plus, scrie Ziarul de Iaşi. Aceștia pleacă de dimineaţă în cursă şi gonesc pe drumurile judeţului.

Pentru un bonus la venituri, şoferii de pe camioane care aduc nisip sau sorturi de la balastierele de pe râurile Moldova sau Siret fac o cursă în plus, zilnic.

De regulă, două curse de balast aduse la Iaşi, pe drumul european, ar fi de ajuns, însă mulţi dintre şoferi încearcă imposibilul și fac trei curse.

Acest lucru s-a descoperit şi în cazul accidentului de la Bălţaţi: şoferul presupus vinovat care conducea camionul implicat în accident lucra pentru familia primarului din Dumeşti, Mihai Cocoveică.

Controalele de pe drumuri ale ISCTR aproape că lipsesc cu desăvărşire.

“Trebuie să pleci cât mai dimineaţă, deoarece drumul este mai liber, controale nu sunt până la ora 8. Apoi trebuie să “dai pedală" până la balastieră ca să prinzi rând. Încărcarea durează 15 minute însă este mai mult, mai trebuie să stai la coadă. Când vii spre Iaşi, deja drumul european este plin, deoarece este îngust şi stai mai mult în ambuteiaje", a explicat un şofer de camion pentru ziaruldeiasi.ro.

Mărturia unui șofer de camion

Un alt şofer de camion a povestit că se cunoştea şi cu Radu Andrei, tânărul de 30 de ani care ar fi provocat accidentul cu şapte morţi de la Bălţaţi.

“Şoferul a plecat de la Dumeşti la ora 6 dimineaţa, deoarece nu sunt controale de la ISCTR, decât după ora opt. El a pus cardul băiatului primarului în tahograf, apoi a plecat în cursă. Pe la ora 9, el trebuia deja să plece din balastieră. Atunci trebuia să scoată cardul fiului primarului din tafograf şi să îl introducă pe al lui în aparat. Apoi se porneşte spre Iaşi, iar în caz de control nu îl poate amenda nimeni, deoarece este în timpul legal. El trebuia să planifice mereu, adică să îi ajungă programul de condus de 9 ore, mai ales că el muncea până la ora 20 sau 21", ne-a spus şoferul.

Acesta s-a plâns că mulţi transportatori îşi “fugăresc" şoferii pentru a face mai multe curse zilnic, adică trei. “Este clar! Cauza accidentului de la Bălţaţi este goana de a face cât mai multe curse, deoarece este plătit la numărul de kilometri ceea ce este un lucru ilegal. Şoferul este motivat să tragă mai tare de el şi de autovehicul, şi aici se ajunge la drame. Sunt o groază de firme de transport în Iaşi care fac aşa ceva. Noi, între şoferi, ştim numerele de înmatriculare care fac acest gen de curse", a completat şoferul de camion.

Cum comentează primarul situația

Camionul condus de Andrei Radu, de 30 de ani, din Dumeşti, aparţinea firmei Agro Trans, deţinută de fiica primarului Mihai Cocoveică. Camionul mai era împrumutat şi de către fiul primarului de la sora lui, pentru a transporta balast, de la balastierele de pe Siret. Tânărul Radu plecase ieri de la ora 6 dimineaţa din Dumeşti, la o balastieră.

“Eu am un cap de tir cumpărat în urmă cu câţiva ani, dar nu este implicat în accident. Fata mea are o firmă cu profil agricol, Agro Trans. Capul acesta de tir şi cu bena le-am luat efectiv să îl folosim în agricultură, la transporturi de cereale. În perioada asta, băiatul meu Vlad l-a mai folosit că a cărat sorturi de la balastiere pe care îl aducea în sat, în Dumeşti are depozitul. Andrei Radu mergea la Siret să aducă balast, în momentul accidentului. Băiatul meu, are şi el societate cu profil agricol, iar în perioada când nu are treabă în agricultură, mai face transport, a precizat primarul Cocoveică.

Acesta spune că în tahograful camionului se afla cardul fiului său, nu al lui Andrei Radu, şoferul care se afla la volan în momentul accidentului, şi implicit, cel care conducea TIR-ul.

Șapte persoane și-au pierdut viața în urma unui accident care a avut loc marți dimineață, 1 februarie, în județul Iași, localitatea Sârca. Un camion a derapat într-o curbă și lovit puternic o autoutilitară și o ambulanță.

