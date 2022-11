Coșmarul unei fetițe stâlcite în bătaie de tatăl vitreg. Agresorul este lăsat de judecători să se întoarcă acasă după 13 luni de pușcărie

Un bărbat din Focșani, condamnat în trecut la 18 ani pentru crimă, a fost din nou trimis în fața instanței pentru violență în familie.

Bărbatul și-a bătut cu biciul, cureaua și pumnii fiica vitregă, în vârstă de 12 ani, pentru faptul că fetița nu i-a îndeplinit sarcinile impuse.

Marcel Agherghinii este un personaj cunoscut în Focșani. În 1999 a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor, fiind eliberat condiționat la data de 08.06.2010, cu un rest rămas de executat de 2.043 zile. În închisoare a devenit cunoscut pentru poeziile sale de dragoste, fiind chiar premiat de Asociaţia Scriitorilor din România.

Ieșit din spatele gratiilor, Agherghinii s-a căsătorit cu o femeie care avea un copil dintr-o căsnicie anterioară, iar împreună au avut doi copii.

Fata cea mare, în vârstă de 12 ani, a avut parte însă de un tratament excesiv de violent din partea tatălui vitreg. A fost pusă să aibă grijă de gospodărie, să hrănească animalele și chiar să care fier vechi. Fetița era depășită de sarcinile impuse de tată, fiind bătută aspru fiindcă nu făcea față cerințelor.

După trei zile de coșmar, când fetița a fost lovită de către tată cu biciul, trasă de păr și dusă cu forța în grădina din spatele casei unde a fost bătută cu cureaua, cu pumnii și palma, bunicii materni ai copilei au decis să sesizeze autoritățile.

Biciuită pentru că nu a hrănit animalele

Prima dată a fost biciuită în data de 2 august 2021. Marcel Agherghinii s-a înfuriat când a văzut că fetița nu hrănise animalele din gospodărie și a început să o lovească cu biciul peste spate până ce a fost salvată de către mamă. A doua zi a fost bătută la masa de prânz. Fata refuza mâncarea, acuzând o stare de rău, însă tatăl vitreg nu a acceptat scuzele fetei și a pălmuit-o și lovit-o cu pumnii peste față și în cap.

A treia zi, fetița a fost pusă să care fier vechi, dar nu a reușit să-și ducă sarcina la capăt așa că a suportat din nou pedeapsa. De data aceasta a fost dusă cu forța în grădină unde a fost lovită cu pumnii și picioarele, bătaia continuând în casă unde a fost lovită peste spate și picioare cu cureaua de la pantaloni. Și de data aceasta a scăpat pentru că cineva din familie a intervenit și a pus capăt coșmarului.

După seria de bătăi crunte, Marcel Agherghinii a fost arestat preventiv, fiind acuzat de violență în familie. A fost trimis în judecată pe 26 august 2021, dosarul său fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Focșani, instanță care a și decis condamnarea bărbatului la 1 an și 7 ani de închisoare. Pedeapsa urma să fie executată în regim de detenție, întrucât Agherghinii mai fusese condamnat recent într-o altă cauză, pentru amenințare.

Familiarizat cu instanțele de judecată, Agherghinii a făcut apel la instanța superioară, astfel că judecătorii Curții de Apel din Galați i-au redus condamnarea cu jumătate de an, apreciind că prima dată pedeapsa a fost ”prea mare”, această fiind chiar exprimarea judecătorilor în motivarea sentinței.

Curtea de Apel Galați a apreciat că agresorul și-a recunoscut faptele, dar mai ales că este "un cetățean perfect integrat în societate", are loc de muncă și, în ciuda antecedentelor penale, a încercat să-și refacă viața și chiar își plătește datoriile către furnizorii de servicii.

”Curtea observă că inculpatul a făcut eforturi pentru reîntregirea familiei sale, în prezent soţia şi copiii săi locuind împreună cu inculpatul, copiii au fost înscrişi la unităţile de învăţământ din comună, inculpatul preocupându-se totodată şi de acoperirea datoriilor pe care familia le avea către diverşi furnizori de servicii publice, încercând astfel să demonstreze că a înţeles gravitatea faptelor comise, precum şi riscurile la care se expune în situaţia în care va reitera comportamentul infracţional. Reduce pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului de la 1 an, 7 luni şi 15 zile închisoare la 1 an şi 1 lună închisoare”, au motivate judecătorii gălățeni.

Soția acestuia și mama fetiței bătute nu s-au constituit parte civilă și nu au cerut daune morale pentru fetiță.

Mai mult, în august 2021, imediat după ce a fost bătută de către tatăl vitreg, un avocat (curator special) a fost cel care a cerut un ordin de protecție pentru ca fetița să fie protejată de tatăl ei vitreg. Mama fetei ceruse în instanță renunţarea la judecata cererii de emitere a unui ordin de protecţie.

Judecătoria Focșani a decis în data de 13 august 2021 evacuarea temporară din casă a bărbatului tocmai pentru a veni în ajutorul copilului bătut. Ordinul a fost valabil pentru o perioadă de șase luni.

”Obligă pe pârâtul Agherghinii Marcel să păstreze o distanţă minimă de 50 de metri faţă de reclamanta Tămăslăcaru Monica Georgiana şi faţă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează aceasta, respectiv Şcoala din com.G., jud Vrancea. Măsurile dispuse vor produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data pronunţării prezentei hotărâri”, potrivit portalului instanțelor de judecată.

În prezent Agherghinii este liber. Judecătorii gălățeni au constatat că bărbatul a executat deja pedeapsa de un an, fiind arestat preventiv în timpul procesului. Teoretic, bărbatul se poate întoarce, neavând niciun fel de restricție suplimentară, în casa în care trăiește și copilul pe care l-a maltratat de nenumărate ori.