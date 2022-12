Un crâmpei de Revoluție sau ce-o fi fost OPINIE

„Hai să formăm Guvernul!”, urla o voce răgușită când am intrat în Piața Revoluției. Era după-amiaza lui 21 decembrie 89 și plecasem de la serviciu cu câțiva colegi. Lucram la Casa Poporului (actualul Palat al Parlamentului), eram student la seral și mă lipisem de câțiva ingineri tineri care lucrau și ei acolo.

Auzisem șoapte și zvonuri, fără ca cineva să ne spună ceva concret, despre niște grozăvii care se petrecuseră la Timișoara în zilele precedente. Mocneau sentimente de furie, iar Ceaușescu și regimul lui erau de ani buni ținta disprețului, cel puțin în cercul meu de prieteni. Cineva a aruncat o vorbă despre un protest la Universitate și atât ne-a trebuit.

Puțin speriat de eventuale consecințe, dar furios și dezgustat de sistemul în care trăisem până atunci, am plecat după-amiază spre Centru. Pe la Romarta Copiilor (fosta), deja eram ușor perplecși. Pe bulevardul Kogălniceanu nu mai circula nimic, se auzea o rumoare de mulțime, iar în față am văzut trupe. Și pâlcuri de oameni care țipau la milițenii sau soldații ăia de acolo (sincer, n-am reținut ce erau). Îi înjurau sau beșteleau și-l înjurau pe Ceaușescu în gura mare. Uau! Era ceva ce nu mai auzisem până atunci și aveam 22 de ani. Oricât de ciudat ar părea azi, la vremea aia nu mai auzisem pe cineva, darămite grupuri mari de oameni, să îndrăznească să spună ceva în gura mare împotriva „partidului” sau a „iubitului conducător”!

Nu știu ce-a fost în mintea băieților din gașcă, dar eu deja eram puțin speriat. Am făcut stânga între Romarta și Universitate și am intrat, uluiți, pe lângă Arhitectură, în actuala Piață a Revoluției (nici nu mai țin minte cum îi zicea atunci, dar noi îi spuneam în față la Inter sau în față la Dunărea, în funcție de trotuarul la care ne refeream). Acolo, cocoțat pe una din singurele reclame luminoase care existau în București (pentru restaurantul Dunărea), răcnea unu'! În rest, se auzea un murmur general. Așa că ne-am apropiat de singura „sursă” de informații. Fac iar o paranteză, dar trebuie să înțelegeți că nu pricepeam ce se întâmplă și eram niște tineri care crescuseră cu frica de Secu' în minte.

În fine, ajungem în apropiere și distingem ce zbiera persoana cu pricina. A fost primul moment în care m-am destins puțin. Ideea că omul ăla (ulterior aveam să-l recunosc și identific la tv drept Dumitru Dincă) forma Guvernul mi-a gâdilat simțul ridicolului. Am zâmbit toți, uitându-ne cu subînțeles unii la alți și am plecat spre bulevard. Era blocat complet dinspre Romană și aproape plin. Lume multă, nervoasă, care înjurau cu nesaț de ... Ceaușescu și comunism.

Noi, protestatarii, eram grupați între Arhitectură și Inter, iar dincolo sensul giratoriu de la Universitate erau trupele.

Abia acolo, în mulțime, mi-am depășit crisparea/frica și-am început să „recit” și eu din amplul bagaj de „urări” pe care-l deprinsesem în Drumul Taberei.

Vreo jumătate de oră am scandat împotriva lui Ceaușescu și a comunismului, în timp ce umblam prin mulțime și trăgeam cu urechea la discuțiile din grupusculele ad-hoc. Am recunoscut câțiva cunoscuți și m-am întâlnit cu doi prieteni buni din copilărie, cu care fusesem coleg.

Și brusc, cum trăncăneam deja destinși, am auzit rafale de mitralieră. Ne-am trântit pe burtă, speriați. Începuse să se întunece. Cineva, undeva în față, trăgea rafale scurte, de câteva secunde. M-am uitat înspre Unirii, de unde se auzea zgomotul, și am văzut niște trasoare pe cer. Unul din băieții mai mari, care făcuse armata (eu m-am sustras de la această activitate) ne-a explicat că așa-s ordonate gloanțele în cartușieră: 3-4 sunt muniție de război și, intercalat, câte un trasor, care să-i arate traiectoria cartușelor celui care trage. La început trăgeau perpendicular, în sus. Ușor-ușor, au coborât planul tirului, spre noi. Scenariul se repeta la fiecare câteva minute, întrerupt de pauze scurte.

Lângă noi, care deja făceam „flotări” de vreo 15 minute, un bătrân rămânea drept ca bradul și impasibil. Într-una din pauze, mi-am luat inima-n dinți și l-am întrebat dacă nu îi e frică. Deja, în sinea mea, îl admiram pentru curaj și sânge rece. „De ce vă e frică, tataie? Nu vedeți că-s doar artificii?“. Moșul confunda, evident, trasoarele cu artificii, dar a fost suficient ca să ne umfle râsul din nou și să ne mai destindem.

21 decembrie 1989 a fost o zi caldă pentru vremea asta a anului. Deja se întunecase însă, și cineva a avut ideea de a pune tunurile de apă pe noi. Ud, speriat de rafalele de gloanțe și de ce pericole mi-ar fi putut aduce întunericul, m-am strecurat împreună cu un prieten și coleg de școală care locuia cu mine în cartier și am plecat acasă. Pe jos, pentru că nu circula nimic. Dar teferi. Atât am avut curaj.

Epilog. Niciunul dintre colegii de serviciu sau de școală cu care am fost acolo nu a pățit nimic. Niciunul nu a cerut, din știința mea, Certificat de Revoluționar sau ce alte avantaje au avut tupeu să-și ia cei care au comis fapte de vitejie revoluționară la Pitești, Brăila sau alte cătune. Am fost acolo, atât cât am fost, pentru că eram sătui de sistemul comunist și de Ceaușescu, dar pe niciunul nu l-am auzit vreodată să se considere erou, martir sau ce alte epitete și-au lipit patrioții de carton cu care ne-am pricopsit ulterior. Pentru că, zic eu, chiar nu am fost eroi. Am fost niște oameni obișnuiți, lehămesiți de teroarea și prostia sistemului ăla vicios, care au făcut ceea ce era normal să facă. Poate nu suficient, când mă uit în jur.